De Rijksoverheid gaat twee organisaties die bedrijven adviseren over cybersecurity onderbrengen bij het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). Het idee is dat daarmee alle organisaties die dit soort expertise in huis hebben bij elkaar zitten en samenwerken, schrijven ministers van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en Economische Zaken Micky Adriaansens aan de Kamer.