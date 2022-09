Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft brieven verworven vol met antisemitische en nazistische taal van de dichter Lucebert (1924-1994). In 2018 kwamen de brieven al aan het licht, maar ze bleven jarenlang uit het zicht. Nu de „uiterst onaangename lectuur” openbaar is, kunnen literatuurhistorici ze bestuderen en de verschillende vragen die er over de brieven zijn, beantwoorden, aldus het museum.