Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant die in juli vorig jaar motoragent Arno de Korte heeft doodgereden in Rotterdam. De officieren van justitie gaan uit van doodslag, zeiden ze dinsdag in de rechtbank over de fatale aanrijding.