Wallage: bestuurders negeerden basisspelregels met dialoogtafel

Het kabinet, maar ook de provinciale overheid, omzeilden tegen de afspraken in keer op keer de ‘dialoogtafel’ die in 2014 is opgericht om het vertrouwen van Groningers in de overheid te herstellen. Dat beeld schetste maandag Jacques Wallage, voormalig burgemeester van Groningen en indertijd voorzitter van de dialoogtafel. Aan die tafel zaten maatschappelijke organisaties, bewoners, bedrijven en lagere overheden. Later is de tafel vervangen door het Groninger Gasberaad.