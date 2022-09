Vrijspraak voor Rosmalense flatmoord, rechterlijke dwaling

Het flatgebouw in de Rosmalense wijk Hintham waar verdachte Rob B. zijn vrouw in de ochtend van 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje vond. Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Arnhem vrijspraak gevraagd in de zaak rond deze zogeheten Rosmalense flatmoord. Volgens het OM is het bewijs tegen verdachte Rob B. niet geleverd. beeld ANP, Rob Engelaar