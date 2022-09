De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf 2023 gedurende drie jaar afgebouwd. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hier een conceptafspraak over gemaakt in Brussel, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.