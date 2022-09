De geplande lancering van een nieuw Amerikaans ruimtevaartuig dat naar de maan moet vliegen, is zaterdag opnieuw niet doorgegaan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zei uren later dat op zijn vroegst eind deze maand een nieuwe poging zal worden gewaagd de raket de lucht in te sturen en misschien wel pas in de tweede helft van oktober.