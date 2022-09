Voorzitter Jo Kneepkens van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 uitte zaterdag in Roermond zware kritiek op de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek naar het optreden van Nederland in Indonesië in de jaren 1945-1949. Voor een gehoor van vele honderden veteranen zei hij dat de conclusies van dit onderzoek op vele punten de plank mis hebben geslagen.