Uitzendkrachten zijn vaker slachtoffer van ongevallen op de werkvloer dan werknemers in loondienst, blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie. Bij de arbeidsongevallen die de inspectie vorig jaar onderzocht was meer dan één op de zes (17 procent) slachtoffers uitzendkracht, terwijl het aandeel uitzendkrachten onder alle werkenden veel lager is: ongeveer 7 procent.