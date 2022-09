De stroomstoring op het elektriciteitsnet in een deel van Flevoland is weer verholpen. Dat meldt een woordvoerder van netbeheerder TenneT. „Er is overal weer stroom. De voorziening is samen met netbeheerder Liander weer hersteld.” Wel is er nog een brand op een hoogspanningsstation in Dronten, aldus de woordvoerder.