Minister Bruins Slot: laag vertrouwen opdracht voor kabinet

Dat veel Nederlanders geen of weinig vertrouwen hebben in de politiek, betekent dat het kabinet de „belangrijke opdracht” heeft om „mensen het gevoel te geven dat de overheid er ook voor hen is”, zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Ze benadrukt dat het kabinet al maatregelen heeft getroffen om de overheid dienstbaarder te maken tegenover de burger, maar er is en blijft „werk aan de winkel”, zegt de bewindsvrouw.