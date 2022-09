Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is tevreden met de overeenkomst tussen de gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van asielzoekers in het dorp Albergen. Het compromis om 150 asielzoekers op te vangen in hotel ’t Elshuys is lager dan het maximum van 300 dat hij eerst beoogde, maar dat heeft de staatssecretaris liever dan dat er dwang nodig was geweest.