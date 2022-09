Wat is de dichter verwonderd. De Heere heeft „zijn ziel gered van de dood, zijn ogen van tranen, zijn voet van aanstoot.” De angst voor de hel, de plaats waar de Heere niet is, had hem aangegrepen. Maar in Zijn grote genade heeft de Heere hem verlost. Vol verwondering en dankbaarheid om deze onverdiende genade neemt hij zich voor om voor het aangezicht van de Heere te wandelen.