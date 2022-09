Rechtbank buigt zich opnieuw over sjoemelsigaret

De rechtbank in Rotterdam moet zich vrijdag opnieuw buigen over de sjoemelsigaret. Dat is een sigaret die een filter heeft met gaatjes, waardoor tijdens fabriekstests met machines frisse lucht wordt meegezogen. Daardoor vallen die tests voor de gezondheid op papier minder slecht uit dan wanneer iemand daadwerkelijk zo’n sigaret rookt. Dan sluit zij of hij met de vingers of de lippen namelijk die gaatjes juist af. Meerdere organisaties eisen nu in Rotterdam dat er een nieuwe testmethode komt.