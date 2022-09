Minister: deel bezuinigingsideeën voor gevangenis nu geen optie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet het niet zitten om mensen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van minder dan zes maanden, niet meer vast te zetten. Ook wil hij het aantal cellen waarin meerdere gevangenen zitten niet uitbreiden. Ook is hij er niet voor gedetineerden 21 uur per dag in hun cel opsluiten. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer in reactie op een aantal opties waar het adviesbureau PwC mee was gekomen om geld te besparen.