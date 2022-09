Weerwind wil af van melden privégegevens advocaat in strafdossier

Het is „zeer ongewenst en zorgelijk” dat woonadressen of telefoongegevens van advocaten soms in strafdossiers worden vermeld. Dat meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in antwoord op Kamervragen van de VVD. Volgens hem is er ook geen enkele reden of noodzaak dat dit gebeurt. Hij is met het Openbaar Ministerie, politie en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) in overleg om deze werkwijze aan te passen.