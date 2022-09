Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) verlengt de subsidieregeling waarmee gemeenten Oekraïense kinderen naar school kunnen helpen tot aan de zomervakantie van 2023. Dat schrijft hij in een Kamerbrief. Hier wordt in 2022 en 2023 in totaal ruim 700 miljoen euro aan uitgegeven. Met de verlenging is 318 miljoen euro gemoeid.