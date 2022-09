Nederland en andere landen in de Europese Unie moeten zich voorbereiden op een langetermijnopvang van Oekraïense vluchtelingen in plaats van tijdelijke crisisopvang, stelt instituut Clingendael in een donderdag verschenen publicatie. Volgens de onderzoeksinstelling zijn er aanwijzingen dat de opvang „niet zo tijdelijk zal zijn” en dat „het aantal Oekraïense vluchtelingen waarschijnlijk nog toeneemt” in EU-landen.