Nederlandse militair in VS gedood door man ‘die ruzie zocht’

De 22-jarige man die de politie van de Amerikaanse stad Indianapolis maandag heeft aangehouden in verband met de schietpartij zaterdag waardoor een Nederlandse commando om het leven kwam, zou deel hebben uitgemaakt van een groepje dat die avond uit was op ruzie. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door de lokale krant The Indianapolis Star. Bij de schietpartij raakten twee andere Nederlandse militairen gewond.