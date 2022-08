Brits spoorwegpersoneel bij twee treinvakbonden plant een nieuwe ronde landelijke stakingsacties op 15 en 26 september over loon, werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden. De stakingen passen in een golf van industriële onrust in het Verenigd Koninkrijk nu de inflatie er hoger ligt dan de lonen stijgen. Op 30 juli en 13 augustus waren er ook al nationale treinstakingen.