PKK heeft besloten tot opheffing van groepering

De mededeling volgt op een congres dat de PKK vorige week hield in het noorden van Irak. Naderhand was melding gemaakt van „historische besluiten” en dat leidde tot speculatie over de mogelijke opheffing van de groep, die door meerdere landen wordt beschouwd als terreurorganisatie.

De PKK, afkorting van Koerdische Arbeiderspartij, voerde sinds de jaren tachtig een gewapende strijd tegen de Turkse staat. De PKK zette zich in voor meer zelfbeschikking voor de Koerden, die in Turkije en andere landen een grote minderheid vormen.