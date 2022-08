Rutte positief over ‘goed en open gesprek’ met de boeren

Premier Mark Rutte vindt dat er een goed en zeer open gesprek met de boeren is gevoerd over het stikstofbeleid. „Soms was het gesprek pittig en niet makkelijk. Wel zijn zaken op een open manier besproken en ook is gezamenlijk gezegd dat we met elkaar verder gaan, dingen uitwerken en erover praten. Dat vond ik heel positief”, zei Rutte na afloop van een ruim zes uur durend gesprek met de boerenorganisaties, samen met gespreksleider Johan Remkes en de ministers van Landbouw en voor Natuur en Stikstof.