De gemeente Hoeksche Waard heeft in de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland een plek ingericht met een condoleanceregister voor de slachtoffers van het drama in Nieuw-Beijerland. Ook is er op internet een condoleanceregister te vinden, waar iedereen gevoelens kan uiten of een persoonlijk bericht kan plaatsen, zo meldt de gemeente.