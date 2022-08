De Turkse president Recep Tayyip Erdogan blijft een ongemakkelijke NAVO-bondgenoot. Eind juni zette hij tijdens een topbijeenkomst het licht op groen voor de toetreding van Finland en Zweden. Enkele dagen later morrelde hij aan het akkoord en is het nog maar de vraag of hij instemt met het NAVO-lidmaatschap van de twee landen.