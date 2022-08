Omwille van hun veiligheid werkt en verblijft de staf van de Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De veiligheidssituatie in het land is nog verder verslechterd en het reisadvies is aangescherpt vanwege de politieke onrust.