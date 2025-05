RTL Nieuws: Gordelroos-vaccin gratis, ook geld voor borstkankerscreenings

Gordelroos is een infectie die huiduitslag veroorzaakt. Het veroorzaakt jeuk, een prikkend gevoel en brandende of stekende pijn. Sommige mensen houden langdurige zenuwpijn over aan de aandoening. Dat geldt vooral voor mensen boven de 60 jaar. Mensen krijgen het door hetzelfde virus waarvan ze eerder waterpokken kregen.

In 2019 adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet al om mensen boven de 60 jaar te vaccineren tegen gordelroos. Het kabinet gaf afgelopen jaren aan dat er geen geld voor was. Tot teleurstelling van patiënten en artsen. Nu staat in het zorgakkoord, dat vermoedelijk maandag wordt gesloten, dat het gordelroosvaccin in de toekomst wél wordt vergoed. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin 9 van de 10 gevallen van gordelroos voorkomt.