Onrechtmatige uitgaven bij Amsterdams Masterplan Zuidoost

Uit een audit van de gemeente blijkt dat de financiële risico’s bij bestedingen door het programmabureau „onvoldoende zijn beheerst”, schrijft de burgemeester. „Dit heeft geleid tot kwetsbare situaties waarbij onrechtmatig inkopen zijn gedaan en Europese en gemeentelijke regels en richtlijnen onvoldoende zijn gevolgd.”

Tijdens een factuurcontrole zijn meerdere gevallen gevonden die mogelijk wijzen op belangenverstrengeling. Verder staat in de brief dat er aanleiding is tot „persoonsgericht onderzoek, met (mogelijke) arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen”. Een deel van deze integriteitsonderzoeken loopt nog.