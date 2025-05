Vaccinatie tegen gordelroos wordt gratis voor 60-plussers

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken en leidt tot jeuk, tintelingen, brandende pijn en er zijn blaasjes en korstjes te zien. Vooral bij ouderen en mensen met een verminderde weerstand leidt de ziekte tot flinke klachten die soms langdurig aanhouden. Het komt ook vaker voor. Onderzoeksinstituut Nivel meldde eind april dat het aantal 65-plussers dat met gordelroos naar de huisarts ging, is verdubbeld sinds half februari.

Een vaccin werkt goed, blijkt uit onderzoek. Maar mensen moeten de twee benodigde prikken nu zelf betalen. Dat kost enkele honderden euro’s.

Het kennis- en onderzoeksinstituut RIVM bepleit om de vaccinatie in fases in te voeren. Het gaat de overheid miljoenen euro’s kosten, maar het scheelt ook veel ziektegevallen. Door gordelroos worden per jaar 90.000 huisartsenbezoeken afgelegd en vijfhonderd mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Ook is er het voornemen meer geld klaar te zetten om vrouwen met dicht borstweefsel te screenen. De gewone onderzoeken op borstkanker werken bij deze vrouwen niet goed genoeg, een tumor is bij hen minder goed te ontdekken. Naar verwachting zullen jaarlijks ongeveer 160.000 screenings worden uitgevoerd bij vrouwen met dicht borstweefsel. Mogelijk krijgen zij in de toekomst een duurdere MRI. Daarvoor wordt geld klaargezet.