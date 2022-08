Burgemeesters tevreden over noodopvanglocatie Zoutkamp

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden over de noodopvanglocatie die in het Groningse Zoutkamp wordt geopend. In de noodopvanglocatie, op een terrein van Defensie in de Marnewaard, worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen. Het Veiligheidsberaad had geëist dat er deze week een oplossing zou zijn voor de „onmenselijke taferelen” in Ter Apel, maar kunnen ermee leven dat de opvang in Zoutkamp op 10 september, dus pas eind volgende week, opengaat, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.