Studenten op de universiteit en in het hbo moeten vanaf september 2023 een bedrag van 2314 euro betalen om te mogen studeren, 105 euro meer dan in het collegejaar dat binnenkort van start gaat. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs naar aanleiding van berichtgeving in universiteitsblad DUB.