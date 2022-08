In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven veel meer alleenstaande kinderen dan is toegestaan, bevestigt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving in NRC en Dagblad van het Noorden. In Ter Apel zijn momenteel zo’n 350 minderjarige asielzoekers zonder ouders.