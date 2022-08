Servië en Kosovo hebben het conflict over identiteitsbewijzen bij het oversteken van de grens bijgelegd. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell zaterdag in een verklaring laten weten. Beide partijen, vertegenwoordigd door respectievelijk president Aleksandar Vucic en premier Albin Kurti, waren eerder deze week tijdens overleg in Brussel niet tot overeenstemming gekomen.