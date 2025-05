Hamas laat Amerikaans-Israëlische gijzelaar vrij

Met de vrijlating van Alexander hoopt Hamas te bereiken dat een ​​staakt-het-vuren tot stand komt en dat humanitaire hulp wordt toegelaten tot de belegerde kuststrook, vertelde een hoge Hamas-functionaris aan persbureau Reuters.

Alexander is vermoedelijk de laatste nog in leven zijnde Amerikaanse gijzelaar in handen van Hamas. Volgens een bron die op de hoogte is van de onderhandelingen leidden gesprekken tussen functionarissen van de VS, Qatar, Egypte en Hamas tot de vrijlating, die waarschijnlijk dinsdag plaatsvindt, nog voordat de Amerikaanse president Donald Trump de regio bezoekt. In een post op Truth Social bedankte Trump „iedereen die dit monumentale nieuws heeft mogelijk gemaakt”, met vermelding van bemiddelaars Qatar en Egypte.

De VS hebben Israël laten weten dat de vrijlating van Alexander door Hamas zal leiden tot onderhandelingen over de vrijlating van meer gijzelaars, meldde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu in een verklaring. Het beleid van Israël is dat dergelijke onderhandelingen worden gevoerd zonder de huidige oorlogshandelingen te onderbreken, aldus de verklaring.

Hamas heeft meermaals aangegeven bereid te zijn alle 59 resterende gijzelaars vrij te laten en in te stemmen met een permanent staakt-het-vuren, op voorwaarde dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. Netanyahu zei vorige week van slechts 21 gijzelaars zeker te weten dat ze nog in leven zijn.

Israël, dat ongeveer een derde van het grondgebied van Gaza beheerst en er sinds maart geen humanitaire hulp meer toelaat, zei in mei dat het zijn offensief tegen Gaza zal uitbreiden. Het zegt dit te doen om alle gijzelaars te bevrijden en Hamas uit te schakelen.

Volgens Amnesty International maakt Israël zich schuldig aan „genocidale handelingen” door het tegenhouden van hulp en de aanhoudende aanvallen in Gaza, waarbij volgens lokale autoriteiten al meer dan 52.800 Palestijnen zijn gedood.