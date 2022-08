Bij een juwelier in Amsterdam-Noord heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond, maar de juwelierswinkel en omliggende panden zijn ernstig beschadigd, meldt de politie. Ongeveer anderhalf jaar geleden was de juwelier aan het Buikslotermeerplein ook al het doelwit van een plofkraak.