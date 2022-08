De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten donderdagavond online over wat zij noemen de doorstroom van de migratie. Dat betekent dat onder meer de gevolgen van de situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel aan de orde komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) schuiven aan bij de vergadering.