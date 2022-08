Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie kan er vooralsnog weinig aan doen dat de Amsterdamse politie mensen moet inzetten voor de screening van asielzoekers. „Dat is voorlopig de situatie waar we in zitten”, aldus de bewindsvrouw. Volgens Yesilgöz zijn er nu eenmaal niet genoeg politiemensen beschikbaar om alle taken te kunnen uitvoeren en moeten dus keuzes gemaakt worden.