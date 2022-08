De noodopvang voor maximaal vijfhonderd asielzoekers in de Expo Hal in Assen blijft langer open. De locatie zou eigenlijk tot eind augustus in gebruik zijn, maar de gemeente maakte donderdag bekend dat de hal bij het TT-circuit nu tot 31 mei 2023 open blijft wegens „humanitaire redenen en vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid”.