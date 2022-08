Moordzaak Peter R. de Vries voortgezet na uitgesteld vonnis

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt donderdag een tussentijdse zitting plaats in de strafzaak tegen Delano G. en Kamil E., de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie eiste in juni een levenslange gevangenisstraf tegen hen. De rechtbank zag zich echter genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek te heropenen nadat het OM op het laatste moment nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier toevoegde.