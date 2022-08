Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de gemeente Tubbergen gaan binnenkort weer praten over het asielzoekerscentrum dat in het dorp Albergen moet komen. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken besluit de gemeente of en welke maatregelen ze neemt tegen het zogenoemde ‘asielhotel’ van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).