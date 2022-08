Vluchtelingenorganisatie UNHCR vindt dat er snel werk gemaakt moet worden van het verbeteren van de situatie in Ter Apel. „Het is heel bedroevend”, zegt Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland, over de honderden asielzoekers die ’s nachts bij het aanmeldcentrum buiten moeten slapen. Ook is in de nacht van dinsdag op woensdag een drie maanden oude baby overleden in de sporthal bij het aanmeldcentrum. De doodsoorzaak is nog niet bekend.