Kabinet: spanningen zitten koopkrachtbespreking niet in de weg

Een dag na het spoeddebat over de uitlatingen van CDA-leider en minister Wopke Hoekstra, buigen kabinet en coalitie zich over het maatregelenpakket om de koopkrachtverslechtering te beperken. Tijdens het debat op dinsdag werd duidelijk dat er veel onenigheid is tussen de partijen, maar kabinetsleden zeggen dat er genoeg vertrouwen is om aan het „omvangrijke” pakket te werken dat volgend jaar de pijn moet verzachten van de extreem hoge prijzen.