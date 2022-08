Het verschil in premie tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering met dezelfde dekking kan oplopen tot wel 850 euro per jaar. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise. Daarnaast zijn er grote verschillen in premie voor verschillende postcodegebieden, waarbij het verschil groter is naarmate het postcodegebied waarin de auto is verzekerd duurder is.