De stroperij van neushoorns om hun hoorns vertoont sinds 2018 een dalende trend en de illegale handel in de hoorns staat op zijn laagste punt in tien jaar tijd. Stroperij vormt echter nog altijd een „acute bedreiging voor het voortbestaan ​​van de iconische dieren”, schrijft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) in een rapport.