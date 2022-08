De waterstand van de Rijn bij Lobith gaat tegen het eind van de week enigszins stijgen. De rivier voert nu nog geen 700 kubieke meter water per seconde af. Vrijdag of zaterdag is die afvoer gestegen naar tussen 850 en 1000 kubieke meter per seconde. De opleving is echter van korte duur volgens Rijkswaterstaat, want volgende week daalt het waterpeil alweer naar recordlage standen.