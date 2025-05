Bedrijvigheid Nederlandse industrie krimpt opnieuw

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de industriële activiteit, zakte vorige maand naar 49,2. Dat is het laagste niveau in drie maanden. Een score van 50 of meer wijst op groei en een lager niveau duidt op krimp van de bedrijvigheid.

Het aantal nieuwe orders daalde vorige maand, hoewel de productie iets toenam. Vooral de zwakke vraag door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump maakt fabrikanten voorzichtig met inkoop- en investeringsbeslissingen, licht ABN AMRO-sectorbankier David Kemps toe.

„Ondanks het feit dat industriële bedrijven in maart en april iets meer produceerden, zijn de verwachtingen van de inkoopmanagers hiervoor relatief laag vanwege de matte vraag”, aldus Kemps. „Dit geldt over de hele breedte: van chemie tot metaal, van machinebouw tot semicon.”

Volgens Nevi waren de verkoopprijzen in april opnieuw hoger. Bedrijven proberen de hoge kostendruk door te berekenen aan hun klanten, stelt de vereniging.

Het aantal werknemers in Nederlandse fabrieken daalde voor de negende maand op rij, ziet Nevi ook. „Het tempo van banenverlies was in april het snelst sinds december 2023, vooral door vermindering van tijdelijk personeel en het niet vervangen van vertrekkers”, legt Kemps uit.