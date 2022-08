In de nacht van zondag op maandag is rond 01.00 uur geprobeerd een hotel aan de Adrianahoeve in het Noord-Hollandse Hoofddorp te overvallen. Volgens een politiewoordvoerder is daarbij iemand mishandeld, maar waren de verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen niet zo ernstig dat een ambulance moest worden ingeschakeld. Er is niets buitgemaakt en volgens de politie is er geen wapen gebruikt.