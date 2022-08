Het kabinet heeft nog een week de tijd om afspraken te maken over verhoging van de koopkracht in 2023. Volgende week vrijdag moeten de bewindslieden de rijksbegroting voor volgend jaar definitief vaststellen. De presentatie vindt plaats op de derde dinsdag in september; dan is het Prinsjesdag. Waarschijnlijk lekt er voor die tijd al het een en ander uit. Zo ging het tenminste in de achterliggende jaren.