Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat aanstaande dinsdag naar Tubbergen, om te praten met de gemeenteraad over de situatie die daar is ontstaan nadat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de gemeente een hotel heeft aangekocht waar enkele honderden mensen terechtkunnen. Er is veel protest tegen deze aankoop, zowel bij omwonenden als bij het gemeentebestuur.