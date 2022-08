Een besluit over eventuele acties in de jeugdzorg wordt nog even uitgesteld. Vakbond FNV Jeugdzorg stelde minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming vorige maand een ultimatum waarin de bond eist dat er snel structureel 400 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om duizenden nieuwe jeugdbeschermers aan te nemen. Zou de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur ingaan op alle eisen, dan dreigden acties.