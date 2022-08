Er is nog steeds een „goede kans” dat het kabinet tot een akkoord komt met de betrokken partijen over het halveren van de stikstofuitstoot in 2030, zegt directeur Bert van Ruitenbeek van organisatie voor biodynamische landbouw Stichting Demeter. Hij reageert op uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra in het AD.